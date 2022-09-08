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У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2»
08:50 08.09.2022 |
Процедура банкрутства Nord Stream 2 AG, оператора російського газопроводу "Північний потік-2», припинена до січня 2023 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний торговий бюлетень Швейцарія.
Як випливає з повідомлення, суд швейцарського кантону Цуг продовжив тимчасовий мораторій на виплату позик компанії на чотири місяці за заявою Nord Stream 2 AG. Компанія Transliq AG зберегла свій статус тимчасового керівника.
Припинення банкрутства діятиме з 10 вересня 2022 року по 10 січня 2023 року.
У лютому Німеччина заморозила сертифікацію газопроводу" Північний потік-2 "після рішення Росії визнати" ЛДНР" і почати війну проти України.
Сертифікація "Північного потоку-2"
Після США ввели санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. В результаті компанія звільнила всіх співробітників. У травні суд кантону Цуг призупинив процедуру банкрутства компанії до 10 вересня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина не планує погоджуватися запускати"Північний потік - 2" навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці.
Тим часом фракція "Вільної демократичної партії Німеччини", що входить в коаліцію в Бундестазі, закликає демонтувати газопровід. Президент Польщі Анджей Дуда також закликав до ліквідації "Північного потоку-2".
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