Постачання ЗПГ із США до ЄС цього року подвоїлися порівняно з минулим роком - Єврокомісія

Євросоюз з початку 2022 року отримав із США вже понад 40 млрд куб. м газу у вигляді ЗПГ, що майже вдвічі перевищує обсяги поставок за весь 2021 рік, заявила у середу уповноважена Європейською комісією з енергетики Кадрі Сімсон.

"У 2021 році ми імпортували зі США 22 млрд куб. м у вигляді ЗПГ. З січня до вересня цього року ми отримали понад 40 млрд куб. м", - написала Сімсон у "твіттері".

Вона зазначила, що таким чином США вже реалізували угоду із постачання на ринок ЄС додаткових обсягів ЗПГ у розмірі не менше 15 млрд куб. м.

Відповідну угоду голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден уклали у березні. Наголошувалося, що одна з цілей ініціативи - знизити залежність ЄС від російського природного газу.

У червні фон дер Ляєн повідомила, що поставки ЗПГ із США збільшилися втричі.

