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США втретє за рік випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
23:41 07.09.2022 |
Повітряні сили США в середу здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III в межах випробувань - це сталося втретє з початку року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Запуск ракети було здійснено об 11:13 за київським часом з військово-повітряної бази США "Ванденберг", розташованої в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія.
Як повідомили в повітряних силах США, мета тестового запуску Minuteman III полягала в перевірці безпечності, ефективності та готовності системи.
Напередодні речник Пентагону Пет Райдер наголосив, що США повідомили Росію про намір здійснити випробування відповідно до договірних зобов'язань.
Він також додав, що випробування є "рутинним", було заплановане давно і не пов'язане з нинішньою напруженістю в американсько-російських відносинах.
Це вже третє випробування Minuteman III з початку року. Останнє відбулося в серпні, хоча на початку того місяця воно було відкладено, щоб уникнути напруженості у відносинах із Китаєм.
У березні США також перенесли випробувальний запуск Minuteman III, щоб знизити ядерну напруженість із Росією на тлі війни в Україні.
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