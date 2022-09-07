США втретє за рік випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Повітряні сили США в середу здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III в межах випробувань - це сталося втретє з початку року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запуск ракети було здійснено об 11:13 за київським часом з військово-повітряної бази США "Ванденберг", розташованої в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія.

Як повідомили в повітряних силах США, мета тестового запуску Minuteman III полягала в перевірці безпечності, ефективності та готовності системи.

Напередодні речник Пентагону Пет Райдер наголосив, що США повідомили Росію про намір здійснити випробування відповідно до договірних зобов'язань.

Він також додав, що випробування є "рутинним", було заплановане давно і не пов'язане з нинішньою напруженістю в американсько-російських відносинах.

Це вже третє випробування Minuteman III з початку року. Останнє відбулося в серпні, хоча на початку того місяця воно було відкладено, щоб уникнути напруженості у відносинах із Китаєм.

У березні США також перенесли випробувальний запуск Minuteman III, щоб знизити ядерну напруженість із Росією на тлі війни в Україні.