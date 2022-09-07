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АНАЛІТИКА

ЄС планує обмежити ціну на негазову електроенергію на рівні 200 євро – FT

 

Єврокомісія працює над обмеженням ціни електроенергії, виробленої з інших від газових джерел енергії, на рівні 200 євро за МВт-год у спробах помʼякшити вплив газової кризи на споживачів у ЄС.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проєкт документу в розпорядженні редакції.

Так, Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам обмежити ціну на електроенергію, вироблену вітровими, атомними та вугільними електростанціями, на рівні 200 євро за МВт-год.

Поточна спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яка виступає регіональним орієнтиром, перевищує 450 євро за МВт-год. Оптові ціни на електроенергію різко зросли, тому що вони прив'язані до ціни газу, незалежно від того, виробляється електроенергія з газу чи іншим способом. Ціни на газ приблизно в 10 разів вищі, ніж у порівнянні з середніми показниками за останнє десятиліття.

Таке обмеження буде імітувати "показники роботи ринку, яких можна було б очікувати, якби глобальні ланцюги поставок функціонували нормально, а енергетика не ставала би зброєю через створення збоїв у постачанні газу", йдеться у документі ЄК.

Крім того, у ЄК вважають, що обмеження ціни має бути достатньо високим, щоб не перешкоджати майбутнім інвестиціям у негазовидобувні технології. У документі також пропонується обов'язкова ціль скорочення споживання електроенергії на 5% у години пікових цін.

Поширеним способом заохочення промислових споживачів до зменшення споживання електроенергії у пікові години є контракти, які дозволяють енергопостачальникам зменшувати поставки в обмін на компенсацію або менші майбутні рахунки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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