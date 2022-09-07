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Все більше угорців невдоволені проросійською політикою уряду Орбана
16:56 07.09.2022 |
В Угорщині побільшало тих, хто невдоволений проросійською зовнішньою політикою уряду Віктора Орбана перед війною.
Як пише "Європейська правда", такими є дані опитування Publicus Institute для опозиційного видання Nepszava.
Співвідношення незадоволених і задоволених політикою уряду було абсолютно однаковим у лютому (46%-46%), у квітні переважали задоволені політикою уряду Орбана (56%), але зараз тенденція змінилася: незадоволених 50%, а задоволених лише 40%.
Ще більший зсув у поглядах, якщо поставити запитання наступним чином: наскільки ви задоволені тим, як уряд реагував на війну досі? У лютому задоволені були 60% опитаних, у квітні - 66%, але до серпня група задоволених знизилася до 42%, а група незадоволених зросла до 52%.
Зросла кількість тих, хто очікує від прем'єр-міністра Віктора Орбана більш суворого, ніж зараз, засудження Росії за напад на Україну (до 48%). 34% респондентів не мають такої потреби, 18% не відповіли на запитання. При цьому значно менше прихильників "Фідес" (15%) хочуть бачити жорсткіші дії прем'єр-міністра, ніж опозиція (88%).
У березні 86% погоджувалися, що Угорщина не підтримує Україну зброєю, а 79% були згодні з тим, що Угорщина приймає всіх біженців з України. У цих двох питаннях відсоток тих, хто згоден з діями влади, зменшився до 79 і 68 відсотків відповідно. 64% респондентів також згодні з тим, що Угорщина не пропускає через свою територію зброю в Україну.
Загалом 23% вважають, що Угорщина повинна була надати більше допомоги Україні, 48% вважають рівень допомоги приблизно достатнім. 12% хотіли б, щоб допомога була меншою, тоді як 8 відсотків вважають, що треба було допомогти в інший спосіб, не обов'язково більше чи менше.
У лютому 64% опитаних кваліфікували війну в Україні як російську агресію, у квітні лише 56%. Виходячи з даних, отриманих у серпні, це твердження знову підтримується 63 відсотками. Проте 19% учасників опитування все ж вважають, що війна є більше оборонною з боку Росії, а 17% не змогли або не захотіли відповісти.
Серед симпатиків "Фідес" значно менше (46%) вірять, що Росія вчинила агресію, ніж в опозиційному таборі (88%). Серед випускників університетів надзвичайно висока частка тих, хто кваліфікує те, що сталося, як агресію (80%), так само вважає переважна більшість жителів Будапешта (77%).
Раніше опитування лояльної до влади організації Századvég показало, що переважна більшість угорців не підтримують санкції ЄС щодо Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї України державами-членами ЄС.
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