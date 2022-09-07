Путін хоче обмеження вивезення зерна з України: каже, що його «надули»

Президент росії путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються, як передбачалось.

Про це Путін сказав під час виступу на пленарному засіданні Східного економічного форуму, пишуть російські ЗМІ.

"Всі ви добре знаєте, скільки багато було зламано списів, скільки говорили з приводу необхідності забезпечити вивезення українського зерна будь-що для підтримки найбідніших країн. Ми, звичайно, не могли не відповісти на це, незважаючи на всі складності подій, що відбуваються навколо України", - сказав президент РФ.

При цьому він стверджує, що Росія зробила все, щоби українське зерно було вивезене.

За словами російського диктатора, "якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, практично все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не в країни, що розвиваються і найбідніші, а в країни ЄС".

"За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка якраз і передбачає допомогу країнам, які найбільше потребують, було завантажено всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87. І на них було вивезено 60 тисяч тонн продовольства з 2 мільйонів тонн. Це всього 3%, які спрямовані до країн, що розвиваються", - додав Путін.

"Увесь цей тиск, який здійснювався на нас з боку наших квазіпартнерів і наших геополітичних противників - він був заснований на закликах забезпечити інтереси найбідніших країн, не допустити голоду в цих країнах.

Ми зробили все, щоб скласти ці домовленості, ми їх дотримуємось, забезпечуємо. З'ясувалось, що вчергове просто, як в народі кажуть, грубо кинули, "надули", і не тільки нас, а й найбідніші країни, під приводом захисту інтересу яких це все робилось", - стверджує президент РФ.

"Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме, на жаль, що може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи.

І може варто задуматися про те, щоб обмежити напрями вивезення зерна та іншого продовольства. Я обов'язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом", - резюмував Путін.

Наголосимо, що дані про морський експорт України в рамках зернового коридору свідчать про брехню Путіна.

Так, за підрахунками компанії Barva Invest, 22% експорту припало на Африку та Близький Схід, 28% - на Європу.

"Головний терорист викривив причину заблокування та подальшого розблокування українських портів (забувши, що попередня версія рф була в тому, що рф їх не блокувала) Звинуватив Захід у обмані та імперіалізмі - в тому, що зерно з портів йде не до країн, що розвиваються, а до ЄС.

Сказав що всього 3% було направлено до "країн, що розвиваються". Але в нас все записано. Чи були сумніви, що вірити росії не можна?", - йдеться у коментарі Barva Invest.

Там пояснюють, що такі заяви - інструмент шантажу Заходу, а для України - реальний ризик зриву морського експорту.

За умовами зернового коридору, він діє 120 днів (з 22 липня по 19 листопада) і автоматично продовжується за відсутності заперечень.

"Ось ці причини РФ і шукає", - пояснили в Barva Invest.