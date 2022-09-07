Оцінку зростання ВВП єврозони у II кварталі підвищено до 0,8%, краще за прогноз

Економіка 19 країн єврозони у другому кварталі збільшилася на 0,8% порівняно з попереднім кварталом, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Раніше повідомлялося про підвищення на 0,6%, і аналітики в середньому не очікували на перегляд тієї оцінки, за даними Trading Economics.

У річному вираженні ВВП країн єврозони у квітні-червні зріс на 4,1%, а не на 3,9%, як повідомлялося раніше.

Оцінку зростання ВВП єврозони в першому кварталі було переглянуто з 0,5% до 0,7% у поквартальному порівнянні, оцінку річного зростання залишено на рівні 5,4%.

Споживчі витрати у єврозоні у квітні-червні збільшились на 1,3%, бюджетні витрати зросли на 0,6%, а капіталовкладення підприємств підвищилися на 0,9%. Експорт у єврозоні зріс на 1,3%, імпорт - на 1,8%.

Економіка Європейського союзу загалом у другому кварталі збільшилася на 0,7% квартал до кварталу та на 4,2% рік до року. Обсяг ВВП Євросоюзу на 2,3% перевищує показника четвертого кварталу 2019 року, зазначає Eurostat.

Серед економік регіону найшвидше зростання зафіксувало ВВП Нідерландів - на 2,6% у поквартальному вираженні. Економіка Румунії збільшилась на 2,1%, Хорватії - на 2%. Тим часом економіка Польщі порівняно з першим кварталом скоротилася на 2,1%, Естонії, Латвії та Литви - на 1,3%, 1% та 0,5% відповідно.

