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Країни Балтії домовились суттєво обмежити в’їзд росіян з шенгенськими візами
11:59 07.09.2022 |
Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в'їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.
Про це у середу повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, пише "Європейська правда".
"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - розповів латвійський дипломат у своєму Twitter.
За його словами, рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.
Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.
Міністри також погодились, що країни-сусідки РФ можуть вживати індивідуальні кроки для обмеження в'їзду росіян.
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