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АНАЛІТИКА

Вилучений у Трампа вдома документ описує ядерний потенціал іноземного уряду - WP

 

ФБР під час обшуку резиденції колишнього президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго виявило документ, який описує військову оборону іноземного уряду, у тому числі його ядерний потенціал.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У повідомленні видання не вказано, про який іноземний уряд йдеться і чи є він дружнім чи ворожим до Сполучених Штатів.

Згідно з протоколами суду, під час обшуку 8 серпня в маєтку Трампа Мар-а-Лаго ФБР вилучило понад 11 000 державних документів і фотографій.

Деякі з вилучених у Трампа документів докладно описують надсекретні операції США. Такі операції зазвичай охороняються настільки ретельно, що багато високопосадовців з сектору національної безпеки не знають про них. Лише президент, деякі члени його кабінету чи інші чиновники такого рівня могли дати дозвіл іншим урядовцям отримати доступ.

Обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США.

Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув'язнення - що також може статися вперше в історії.

Ключові теги: США
 

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