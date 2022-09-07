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Нідерландське місто першим у світі заборонить рекламу м'яса в громадських місцях
09:41 07.09.2022 |
Нідерландське місто Гарлем першим у світі заборонить рекламу м'яса в громадських місцях, щоб зменшити споживання та викиди парникових газів.
Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Гарлем, який розташований на захід від Амстердама з населенням близько 160 000 осіб, введе заборону з 2024 року після того, як м'ясо було додано до списку продуктів, які, як вважають, сприяють кліматичній кризі.
Реклама не буде дозволена в автобусах Гарлема та на екранах у громадських місцях, що викликало скарги м'ясного сектора на те, що муніципалітет "заходить занадто далеко, кажучи людям, що для них найкраще".
Нещодавні дослідження показують, що глобальне виробництво продуктів харчування відповідає за одну третину всіх викидів на планеті, причому використання тварин для отримання м'яса дає вдвічі більше забруднення, ніж виробництво продуктів рослинного походження.
Ліси, які поглинають вуглекислий газ, вирубують для випасу тварин, тоді як добрива, які використовуються для вирощування корму, багаті азотом, що може сприяти забрудненню повітря та води, зміні клімату та виснаженню озонового шару. Тваринництво також виробляє велику кількість метану, потужного парникового газу.
Заборона також поширюється на рекламу святкових авіарейсів, викопне паливо та автомобілі, що працюють на викопному паливі. Заборона відкладена до 2024 року через існуючі контракти з компаніями, які продають продукцію.
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