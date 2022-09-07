Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерландське місто першим у світі заборонить рекламу м'яса в громадських місцях

 

Нідерландське місто Гарлем першим у світі заборонить рекламу м'яса в громадських місцях, щоб зменшити споживання та викиди парникових газів.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Гарлем, який розташований на захід від Амстердама з населенням близько 160 000 осіб, введе заборону з 2024 року після того, як м'ясо було додано до списку продуктів, які, як вважають, сприяють кліматичній кризі.

Реклама не буде дозволена в автобусах Гарлема та на екранах у громадських місцях, що викликало скарги м'ясного сектора на те, що муніципалітет "заходить занадто далеко, кажучи людям, що для них найкраще".

Нещодавні дослідження показують, що глобальне виробництво продуктів харчування відповідає за одну третину всіх викидів на планеті, причому використання тварин для отримання м'яса дає вдвічі більше забруднення, ніж виробництво продуктів рослинного походження.

Ліси, які поглинають вуглекислий газ, вирубують для випасу тварин, тоді як добрива, які використовуються для вирощування корму, багаті азотом, що може сприяти забрудненню повітря та води, зміні клімату та виснаженню озонового шару. Тваринництво також виробляє велику кількість метану, потужного парникового газу.

Заборона також поширюється на рекламу святкових авіарейсів, викопне паливо та автомобілі, що працюють на викопному паливі. Заборона відкладена до 2024 року через існуючі контракти з компаніями, які продають продукцію.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2870
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0645  0,17 0,42 40,7660  0,08 0,19
EUR 39,6875  0,12 0,31 40,5860  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес