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Греція побудує 140-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною
09:35 07.09.2022 |
Греція добудує 140 км паркану вздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною. Зміцнення з бетону і колючого дроту має перешкоджати в'їзду мігрантів в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Наявний 40-кілометровий паркан буде продовжено. Огорожа, спочатку встановлена в 2012 році, останнім часом продовжувалася рік тому після того, як десятки тисяч шукачів притулку намагалися перетнути кордон Європейського Союзу через північний кордон Греції.
За даними поліції Греції, за перші сім місяців року влада заарештувала 7 484 біженців і мігрантів. Уряд також планує найняти додатково 250 прикордонників і модернізувати свої системи спостереження за кордоном.
Раніше повідомлялося, що в ЄС закликали Туреччину і Грецію утриматися від ескалації конфлікту. Всі розбіжності між країнами повинні бути вирішені мирним шляхом.
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