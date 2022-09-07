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В Ірані вперше засудили до страти представниць ЛГБТ
09:23 07.09.2022 |
Вирок оголосили днями у жіночому відділенні центральної в'язниці Урмія в провінції Західний Азербайджан.
Про це пише Hengaw.
В Ірані вперше двох ЛГБТ-активісток засудили до страти. Ними стали 31-річна Захра Седікі Хамедані, відома як Саре з Накаде, та 24-річна Ельхам Чубдар з Урмії. Обоє - активістки ЛГБТ-спільноти. Вирок їм виніс Революційний суд Урмії у спільній справі за звинуваченням за статтею Корупція на Землі через пропаганду гомосексуалізму.
Правозахисники заявили, що двох активісток звинуватили у "пропаганді гомосексуалізму", "пропаганді християнства" та "спілкуванні зі ЗМІ, що виступають проти Ісламської Республіки".
Хамдані заарештували 27 жовтня 2021 р., під час поїздки до Туреччини. На кордоні цієї країни спецслужби перевели її до жіночого відділення центральної в'язниці після приблизно двох місяців утримання під вартою в одиночній камері слідчого ізолятора в Урмії.
Хамдані позбавили права на адвоката під час затримання, а крім словесних образ та образ її особистості й зовнішності співробітники силових структур погрожували жінці стратою та позбавленням опіки над двома її дітьми.
Amnesty International раніше повідомляла, що Хамдані, правозахисниця і членкиня ЛГБТ-спільноти, перебуває під арештом, з порушенням міжнародних стандартів, і утримується в центральній в'язниці Урмії через свою сексуальну орієнтацію, реальну або ймовірну гендерну ідентичність.
При цьому, висловлюючи глибоке занепокоєння з приводу винесення смертного вироку цим двом особам, Hengaw Human Rights Organization підтвердила, що прокуратура та Революційний суд Урмії є одними з найсумновідоміших судів щодо політичних, ідеологічних та ЛГБТ-обвинувачених. Їхні рішення не відповідають справедливому судовому розгляду та не поважають права підсудних.
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