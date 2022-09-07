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АНАЛІТИКА

Білий дім не має підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР

 

Білий дім не бачив ознак того, що зброя, закуплена Росією в Північній Кореї, потрапила на поле бою в Україні.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Ми не бачимо ознак того, що купівля справді відбулася, тому важко сказати, як вона виглядатиме насправді", - заявив журналістам на брифінгу Джон Кірбі, стратегічний координатор Ради національної безпеки Білого дому з комунікацій.

"Він (Путін) купував безпілотники в Ірані, тепер йому доводиться купувати артилерійські снаряди у Північній Кореї. Це свідчить про те, наскільки сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає внаслідок цієї війни, і про рівень відчаю, в якому він звертається за допомогою до таких країн, як Іран та Північна Корея, але це не свідчить про те, що вони (снаряди) знаходяться на полі бою прямо зараз", - додав Кірбі.

За даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю після того, як Пхеньян визнав "незалежність" окупованих Росією територій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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