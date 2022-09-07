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Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з Росією
23:48 06.09.2022 |
Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян РФ. Тепер рішення має затвердити Європейська Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
У повідомленні ЄК наголошується, що такі заходи необхідно ввести, оскільки Росія не повинна мати права на спрощення візового режиму до тих пір, поки вона веде свою агресивну війну проти України.
"Це означає, що російські громадяни більше не будуть користуватися привілейованим доступом в ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорогим і складним процесом отримання візи", - деталізують в ЄК.
У разі затвердження призупинення спрощеного візового режиму:
* Візовий збір збільшиться з 35 до 80 євро.
* Час обробки документів буде збільшено (стандартний термін, протягом якого консульства повинні прийняти рішення за заявою про видачу візи, збільшиться з 10 до 15 днів. Цей термін може бути продовжений максимум до 45 днів).
* Діятимуть жорсткі правила при видачі багаторазових шенгенських віз.
При цьому у відомстві зазначають, що для затвердження призупинення спрощеного візового режиму з Росією Європейська Рада має підтримати відповідну пропозицію Єврокомісії.
За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, нові візові обмеження повинні вступити в силу 12 вересня.
Варто зауважити, що ЄС погодив спрощений візовий режим з Росією ще в 2007 році. 25 лютого 2022 року його дія була припинена щодо російських чиновників. Зараз же Євросоюз планує, щоб спрощений візовий режим з країною-агресором був припинений повністю.
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