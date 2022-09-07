Трасс призначила ключових міністрів свого уряду: Воллес лишився міністром оборони

Нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок оголосила про призначення нових очільників ключових міністерств - фінансів, закордонних і внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Новим міністром фінансів став Квасі Квартенґ, який очолював міністерство з питань бізнесу в уряді Бориса Джонсона. Квартенґа називають близьким другом і союзником Трасс, а також згадують як прихильника розвитку енергетичного потенціалу Британії.

На посаду Трасс - тобто міністра закордонних справ - був призначений Джеймс Клеверлі, який в уряді Джонсона очолював міністерство освіти. Клеверлі раніше працював у Форин-офісі, де відповідав за політику щодо Близького Сходу та Північної Африки, а також закінчив відому Сандгертську військову академію та деякий час служив в армії.

Новою главою Гоум-офісу (міністерства внутрішніх справ) стала Суелла Браверман, колишня конкурентка Трасс за посаду лідера Консервативної партії. В уряді Джонсона вона була генеральною прокуроркою.

Крім того, новою міністеркою охорони здоров'я та заступницею прем'єр-міністерки за сумісництвом стала інша соратниця Трасс - Тереза Коффі. Бен Воллес зберіг посаду міністра оборони. Брендон Льюїс, який працював міністром з питань Північної Ірландії в уряді Джонсона, став міністром юстиції.

А Пенні Мордонт - ще одна конкурентка Трасс за посаду лідера торі - буде лідером Палати громад, відповідальним за втілення законодавчої програми уряду.