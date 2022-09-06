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Єврокомісія розглядає два варіанти обмеження ціни на російський газ
21:23 06.09.2022 |
Європейська комісія визначила два можливих варіанти обмеження ціни на російський газ після чергового скорочення постачання «блакитного палива» в Європу російським «газпромом».
Про це повідомляє Euroactiv, передає Укрінформ.
Зокрема, зазначається, що Європейська комісія розробила документ, який обговорюватиметься на семінарі представниками країн ЄС у середу, 7 вересня, та додатково обговорюватиметься міністрами енергетики країн Євросоюзу на позачерговій зустрічі у п'ятницю.
Цей документ окреслює два можливих інструменти обмеження оптових цін на газ у разі подальших перебоїв поставок з росії або навіть повного їх припинення.
Перший варіант включатиме обмеження ціни на імпортований газ з росії, тоді як другий передбачає створення адміністративних зон ціноутворення для найбільш постраждалих країн ЄС, які називатимуться «червоними зонами».
У документі вказано, що обидва інструменти мають свої плюси та мінуси і не виключають один одного. Однак він визнає, що створення регіональних зон ціноутворення є більш складним для реалізації та вимагатиме значної регулятивної та технічної комплексної підготовки.
Водночас експерти у галузі енергетики налаштовані доволі скептично стосовно запропонованих Єврокомісією заходів.
Зокрема, Тьєррі Брос, професор Інституту політичних досліджень в Парижі та експерт платформи Natural Gas News, зазначив, що ідея з обмеженням ціни буде марною у разі, якщо експорт російського газу до Європи впаде до нуля.
Щодо створення різних цінових зон, на думку експерта, ця ідея має мало шансів знайти підтримку серед країн ЄС, крім Німеччини.
Автори документу Єврокомісії також розуміють можливі ризики повної зупинки газопостачання в Європу в разі встановлення ЄС цінових обмежень на російський газ. Тому, додається в документі, обмеження ціни на газ слід розуміти «як квазісанкційний захід проти росії». У ньому вказано, що країни ЄС повинні бути готові «зафіксувати» своє рішення та уникати відступу від нього навіть «у разі російських погроз повністю припинити постачання газу до ЄС».
Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня російський «газпром» повністю припинив постачання газу до Європи через газопровід «Північний потік-1». Того ж дня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має обмежити ціну на російський газ, щоб завадити спробам путіна маніпулювати енергетичним ринком.
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