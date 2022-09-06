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АНАЛІТИКА

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС: вимагає вилучити трьох олігархів - ЗМІ

 

Будапешт погрожує завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів.

Про це від своїх джерел у дипломатичних колах дізнався кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Співрозмовники, які погодились коментувати на умовах анонімності, розповіли, що Угорщина добивається скасування персональних санкцій проти олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Невдовзі ЄС має вчергове продовжити на шість місяців персональні санкції проти російських еліт і представників режиму Путіна. Посли ЄС мають обговорити питання 7 вересня, а саме продовження потрібно узгодити до 15 вересня. Рішення має бути прийняте одностайно.

У списку підсанкційних осіб наразі 1217 фізичних та 108 юридичних осіб. Усманов та Авен потрапили у нього з початком повномасштабної війни РФ проти України, а Рашніков - у березні.

За словами джерел, Будапешт вимагає вилучити їх зі списку. На додачу, Угорщина добивається винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Співрозмовники припускають, що Угорщина у такий спосіб тисне на Брюссель, щоб зрушити важливе для себе питання - затвердження "ковідного" пакета європейських коштів для Угорщини, яке затримується через питання Брюсселя до проблем з верховенством права.

Журналіст звертався за коментарем до угорського уряду, але на момент публікації не отримав коментарів.

 

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