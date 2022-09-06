Siemens Energy: витік мастила «не є технічною причиною», через яку рф зупинила Nord Stream

У німецькій енергетичній компанії Siemens Energy заявили, що витік мастила, нібито виявлене російським газпромом на агрегаті компресорної станції «Портова», не є достатньою технічною причиною для зупинки роботи газопроводу «Північний потік-1».

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на офіційну заяву компанії повідомляє Reuters.

«Ми не можемо зрозуміти це нове представлення на основі інформації, наданої нам на вихідних. Тому, до подальшого інформування, вважатимемо, що виявлення, про яке нам повідомили, не є технічною причиною для припинення роботи. Такий витік зазвичай не впливає на роботу турбіни і можуть бути загерметизовані на місці», - заявили в Siemens Energy.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня росія повністю зупинила постачання газу в Європу «Північним потоком-1», пояснивши зупинку газопроводу виявом витікання мастила, що буцімто може бути усунуто лише «в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства».