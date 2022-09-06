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У Польщі скасували податок на доходи для українських біженців, які працюють віддалено
11:54 06.09.2022 |
Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого і працюють на українського роботодавця віддалено, не будуть платити податки у Польщі.
Про це пише видання money.pl.
Зокрема, йдеться про податок PIT (Personal Income Tax), який у Польщі сплачують усі, хто отримує доходи.
Відповідно до міжнародних домовленостей, українці, які з початку війни прибули до Польщі і відтоді не залишали цю країну, і весь час працювали дистанційно на українських роботодавців, після 183 днів перебування в Польщі (від 25 серпня) стають польськими резидентами та підлягають відповідної податковій відповідальності.
Для тих, хто приїхав до Польщі з початку російського вторгнення, термін сплати PIT настає у вересні. Тобто не пізніше 20 вересня українці мали б сплатити податок за пів року та надалі платити його щомісяця.
Проте влада Польщі вирішила відмовитися від збору податків з українців, які працюють віддалено та сплачують податок у своїй країні. У такий спосіб, польський уряд надає таким біженцям довший пільговий режим.
"Беручи до уваги особливі потреби українських платників податків, ми запровадили спеціальний регламент для громадян України, який дозволяє їм вибирати оподаткування за своїм бажанням, як якби вони були польськими податковими резидентами", - заявив Якуб Янковські з податкового департаменту Мінфіну.
Спецрежим є добровільним і діятиме він з 24 лютого по 31 грудня 2022 року, тобто до кінця цього податкового року і тільки для тих українців, які є воєнними біженцями.
Раніше повідомлялося, що з початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 млн прибулих з України.
До того польські роботодавці повідомляли про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.
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