Трасс визначилась з ключовими посадами свого уряду, міністр оборони збереже посаду – ЗМІ

Майбутній прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Квазі Квартенг, найближчий союзник Трасс в уряді, стане її міністром фінансів, і очікується, що вона також підтвердить призначення Суелли Браверман міністром внутрішніх справ і Джеймса Клеверлі міністром закордонних справ. Ці призначення означатимуть, що вперше на чотирьох великих державних посадах не буде білих чоловіків.

Очікується, що Тереза Коффі, давня подруга Трасс, стане міністром охорони здоров'я. Крім того, Бена Воллеса, який в останні місяці опікувався питаннями військової допомоги Україні, попросили залишитися на посаді міністра оборони.

Джерела, близькі до Трасс, повідомили Guardian, що її супернику на виборах Ріші Сунаку не запропонують посаду в уряді, що є порушенням традиції, згідно з якою претенденту на лідерство пропонувалися посади. Сунак сказав ВВС у понеділок, що робота в уряді не є тим, про що він думає.

Високопоставлені члени Консервативної партії попередили, що в епоху після Бориса Джонсона існує нагальна потреба об'єднати партію, хоча Трасс, здається, більше віддає перевагу лояльності. Трасс отримала меншу частку голосів, ніж будь-який попередній лідер торі, обраний членами, а також менше прихильників депутатів у перших раундах лідерських перегонів.