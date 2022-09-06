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АНАЛІТИКА

Байден проти визнання Росії спонсоркою тероризму

 

Президент США Джо Байден виступає проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Про це він сказав журналістам у Білому домі в ніч на вівторок, 6 вересня.

Як повідомляє агенція Reuters, відповідаючи на запитання, чи слід визнавати Росію спонсоркою тероризму, Байден сказав: "Ні".

Напередодні Державний департамент США попередив Конгрес про негативні наслідки визнання РФ спонсоркою тероризму. На думку Держдепу, це може поставити під загрозу крихку "зернову угоду" щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів. Окрім того, там вказали, що внаслідок визнання Росії спонсоркою тероризму американці фактично будуть позбавлені можливості вести бізнес з Росією.

Опір Конгресу США та заклики України

У липні спікерка Палати представників (нижньої палати парламенту США) Ненсі Пелосі закликала державного секретаря Ентоні Блінкена визнати Росію країною-спонсоркою тероризму та заявила, що в інакшому разі Конгрес може прийняти рішення самостійно, в обхід Держдепу.

Після цього Сенат (верхня палата Конгресу) ухвалив необов'язкову до виконання резолюцію з закликом до Держдепу визнати РФ спонсоркою тероризму. Сенатори попросили Блінкена зробити це через події в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели "до загибелі незліченної кількості безневинних чоловіків, жінок і дітей". За даними американських ЗМІ, Блінкен чинить опір такому рішенню.

Наприкінці липня в Конгрес США внесли законопроєкт про визнання Росії спонсоркою тероризму.

Україна давно закликає світ визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією. У квітні американське видання The Washington Post повідомляло з посиланням на джерела, що президент України Володимир Зеленський особисто попросив Байдена включити Росію до переліку держав-спонсорів тероризму.

Що означає визнання держави спонсором-тероризму?

Включення країни до переліку держав-спонсорів тероризму офіційно передбачає обмеження допомоги, в тому числі економічної, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, додаткові заходи щодо контролю за експортом продуктів подвійного призначення, посилений фінансовий моніторинг операцій із контрагентами.

Також, цей захід має суттєві наслідки у зв'язку з впровадженням так званих "вторинних санкцій" - обмежень проти осіб та країн, які торгують із "терористичною" державою.

Подібний статус США присвоїли чотирьом країнам: Північній Кореї, Кубі, Ірану та Сирії.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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