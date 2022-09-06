Данія та Німеччина планують побудувати «енергетичний острів» для зменшення залежності від російського газу

Уряди Данії та Німеччини домовились побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний центр вартістю 9 мільярдів євро, стане значним кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними агентства, Bornholm Energy Island з'єднає кілька вітряних парків і розподілить вироблену ними енергію між двома країнами. Проєкт матиме потужність понад 3 гігавати, котрої має вистачити для 4,5 млн домогосподарств, після того, як "енергетичний острів" почне працювати у 2030 році.

"Це вперше в Європі, коли дві країни співпрацюють у такому проєкті", - зазначив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек.

Керівництво Данії повідомляє, що для реалізації проєкту потрібно залучити 3 млрд євро інвестицій для інфраструктури та 6 млрд євро для офшорного вітряного парку. Після запуску проєкту країни Балтії та Польща матимуть можливість приєднатися до нього.

На думку Хабека, "енергетичний острів" буде проходити поблизу великих трубопроводів, що направляють російський газ до Європи.

Додається, що європейська комісія прагне до 2050 року збільшити потужність офшорних вітрових електростанцій Європи з поточного рівня в 12 гігават до 300 гігават.