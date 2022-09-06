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АНАЛІТИКА

Інфляція у Туреччині у серпні прискорилася 15-й місяць поспіль, перевищила 80%

 

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у серпні прискорилися за підсумками п'ятнадцятого місяця поспіль, у результаті інфляція перевищила 80%.

Минулого місяця ціни збільшилися на максимальні з вересня 1998 року 80,2% у річному вираженні, за даними статистичного інституту країни (Turkstat). У липні інфляція становила 79,6%.

Аналітики, яких опитали у FactSet, прогнозували у серпні ще більше зростання - на 81,1%. Респонденти Trading Economics передбачали 81,2%.

Вартість житла та комунальних послуг підскочила на 71,8% та транспортних послуг - на 116,9% на тлі подорожчання енергоносіїв на 121,7%. Продукти харчування та безалкогольні напої зросли у ціні на 90,3%, меблі та домашня техніка - на 92%.

Зростання споживчих цін у серпні становило 1,5% щодо попереднього місяця. У липні показник дорівнював 2,4%.

Ліра у понеділок подешевшала до 18,225 за долар порівняно з 18,2 за підсумками попередньої торгової сесії. Турецький фондовий індекс BIST 100 зростає на 3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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