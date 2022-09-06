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Франція допоможе Німеччині з газом в обмін на електроенергію – Макрон
07:58 06.09.2022 |
Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками онлайн-наради з канцлером Німеччини Олафом Шольцем оголосив про запровадження механізму "європейської солідарності" щодо забезпечення газом та електроенергією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Як пояснив французький президент, Франція та Німеччина домовилися про взаємне забезпечення газом і електроенергією в умовах енергетичної кризи: Париж постачатиме газ Берліну в обмін на поставки електроенергії.
"Ми будемо робити так, щоб бути в солідарності з Німеччиною щодо газу, якщо зима буде важкою і Німеччина його потребуватиме", - сказав Макрон і додав, що це зокрема передбачає відкриття нових газових терміналів в обох країнах.
Він також нагадав, що в прийдешні місяці найголовнішими питаннями буде забезпечення відсутності відключень електроенергії та максимальний контроль цін на енергоносії.
І Франція, і Німеччина ухвалили заходи для допомоги населенню в умовах зростання цін на газ та електроенергію. Так, у Франції прагнуть скоротити споживання енергоресурсів на 10% і закликають менше використовувати обігрівачі й кондиціонери.
А в Німеччині, окрім заходів економії, також ухвалили пакет допомоги на суму 65 мільярдів євро для домогосподарств і бізнесу.
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