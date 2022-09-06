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АНАЛІТИКА

Польські перевізники теж влаштували страйк на українському кордоні через черги

 

Вантажні перевізники з Польщі приєдналися до страйків українських водіїв через кілометрові черги, які утворилися у пунктах пропуску внаслідок затримок контролю.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Сьогодні на польському пункті пропуску "Дорогуськ" страйк. Водії вантажівок перекрили трасу, щогодини пропускають по дві автівки: одну з товаром і одну порожню", - пише Найєм. За його словами, польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи.

Заступник міністра нагадав, що до повномасштабної війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а в останні дні їхня кількість скоротилася до проміжку від 12 до 25 авто.

"Якщо є об'єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе усе залежне для прискорення процесу і збільшення пропускної здатності пункту пропуску. Але разом з тим, ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж поступу", - наголосив Найєм.

Він нагадав, що Україна пропонувала винести це оформлення за межі пункту пропуску, надати своїх фахівців, організувати перевірку на українському боці та погодитися на варіант колег з Польщі. Попри це, поступу не було і щодня перевірялося дедалі менше автівок.

Черга біля Ягодина, зауважив він, зросла до 54 кілометрів. "Всі розуміють - черга тільки виросте на перекритій трасі, якщо нічого не зміниться у найближчі години, максимум - дні", - додав Найєм. Він пояснив, що простій українських вантажівок у черзі коштує їм щодня приблизно 400 євро на кожній автівці, і за тиждень у черзі перевізник втрачає "не просто гроші, а й будь-який сенс працювати взагалі".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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