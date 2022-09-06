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«Газпром» заговорив про загрозу вибуху чи пожежі в разі подальшої роботи «Північного потоку»
22:13 05.09.2022 |
Російська газова компанія "Газпром" у понеділок заявила, що в разі подальшої експлуатації єдиної робочої нині компресорної станції "Північного потоку" "Портова" нібито існує загроза пожежі або вибуху.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.
Там нагадали, що в п'ятницю в газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" нібито виявили витік масла з домішкою герметизуючого складу ротора низького та проміжного тиску.
"Подальша експлуатація цього газоперекачувального агрегату без усунення виявлених дефектів створює ризик пожежі чи вибуху, тобто впливає промислову безпеку всієї станції", - зазначають у "Газпромі".
Там стверджують, що аналогічний дефект виявляли і на іншому газоперекачувальному агрегаті, що "свідчить про його системність".
"Експлуатація (газоперекачувального агрегату) із виявленими несправностями прямо суперечить вимогам російського законодавства", - підсумовує російська компанія.
Нагадаємо, минулого тижня "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, офіційно - з технічних причин. У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".
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