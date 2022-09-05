У Франції прагнуть до початку зими запустити всі ядерні реактори

Міністерка енергетики Франції Аньєс Паньє-Рунаше заявила, що енергетична компанія EDF, яка володіє атомними електростанціями країни, зобов'язалася запустити всі нині призупинені реактори для полегшення енергетичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Наразі 32 із 56 ядерних реакторів у Франції призупинили роботу для технічних робіт і, в деяких випадках, усунення корозії. За словами Паньє-Рунаше, французький уряд вживає заходів, аби "запобігти обмежувальним заходам" щодо енергії.

"Є графік, який передбачає, що із жовтня кожного тижня буде відновлена робота чергової (атомної) станції", - додала міністерка.

У Франції на атомну енергетику припадає близько двох третіх виробництва всієї електроенергії, що більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Натомість на газ припадає 7%.

Заява щодо роботи АЕС пролунала після засідання Ради оборони Франції щодо енергетичної безпеки країни, аби підготуватися до потенційних негативних сценаріїв у наступні місяці.

За її підсумками прем'єр-міністерка країни Елізабет Борн повідомила, що в найгіршому випадку взимку будуть щодня вимикати електроенергію на дві години.

Як відомо, в країнах ЄС допускають, що російський газовий монополіст "Газпром" з настанням холодів може повністю припинити постачання газу з політичних причин, та намагаються максимально заповнити сховища заздалегідь. Попереднього тижня заповненість газосховищ у Франції перевищила 90%, і в галузі вважають, що країна має шанси досягти своєї мети про заповненість на 100% на початок листопада.

Раніше цього тижня "Газпром" призупинив поставки найбільшому французькому оператору Engie буцімто через те, що не повністю отримав оплату за липень.

Керівниця енергетичного регулятора Емманюель Варгон сказала, що впевнена у спроможності Франції пройти зиму без російського газу, який складає лише 9% у структурі надходжень енергоресурсів.