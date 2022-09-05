Вибух смертника у Кабулі. Загинули двоє співробітників посольства Росії

Внаслідок вибуху біля входу до посольства Росії в столиці Афганістану загинули двоє співробітників дипмісії, повідомило російське МЗС.

"5 вересня о 10:50 за кабульським часом у безпосередній близькості від входу до консульського відділу посольства Росії в Кабулі невідомий бойовик привів у дію вибуховий пристрій. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ раніше повідомили, що смертник підірвався у безпосередній близькості до посольства.

Двоє людей загинули і 11 людей отримали поранення внаслідок вибуху терориста-смертника біля входу до посольства Росії в Кабулі, пише агентство Reuters з посиланням на поліцію. Представник начальника поліції Кабула сказав, що щонайменше одного мирного мешканця вбито і ще 10 отримали поранення, повідомляє Associated Press. Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки стверджує, що загинули щонайменше вісім людей.

За даними поліції, охоронці посольства відкрили вогонь по цій людині, коли він лише наближався до воріт дипмісії, після чого пролунав вибух.

За словами свідків події, в районі, де стався вибух, було багато людей, пише "Інтерфакс".

"РИА Новости" раніше повідомляло, що російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи. Агентство посилалося на анонімне джерело.

Кремль назвав терактом вибух біля посольства у Кабулі. "Безумовно, йдеться про теракт. Ми рішуче засуджуємо подібні терористичні акти. І, звісно, ​​зараз головне, що необхідно зробити, - це отримати інформацію з місця про те, що трапилося з нашими представниками, нашими дипломатами", - сказав журналістам представник Кремля Дмитро Пєсков.

Росія - одна з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як таліби захопили країну понад рік тому (при цьому "Талібан" залишається для російської влади терористичною та забороненою організацією).

Хоча Москва офіційно не визнає уряду талібів, вони ведуть переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.

Москва розраховує, що організаторів теракту біля посольства в Кабулі покарають найближчим часом, заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.