У США опублікували опис знайдених у Трампа секретних файлів

Під час обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Федеральне бюро розслідувань (ФБР) виявило десятки документів під грифами "конфіденційно", "таємно" та "цілком таємно", йдеться в описі файлів, опублікованому судом з Південного округу штату Флорида в п'ятницю, 2 вересня.

З понад 11 тисяч різних урядових документів, знайдених у Трампа, 18 позначені як "цілком таємні", 54 - як "таємні" і 31 - як "конфіденційні". Гриф "цілком таємно" - це найвищий рівень доступу, який призначений для "найпотаємніших секретів" США, зазначає агентство Reuters.

Крім того, федерали виявили 48 порожніх тек, помічених як такі, що містять секретну інформацію, і ще 40, де згідно з позначкою скоріше за все трималися конфіденційні документи. Ані в самому списку вилучених документів, ані в супровідному листі від міністерства юстиції США

не вказали, чи виявили зниклі документи з тек, зазначає газета The New York Times. Також ФБР знайшло понад 11 тисяч урядових документів та фотографій без грифів таємності.

Захист Трампа вимагає залучити незалежного експерта

З опублікованого опису випливає, що секретні документи зберігалися безсистемно, упереміш із предметами повсякденного побуту. Так, в одній коробці виявили 30 газетних вирізок за період з 2008 по 2019 рік, три "предмети одягу", книгу, 11 документів з позначкою "конфіденційно" та 21 - з позначкою "таємно".

В опублікованих судом документах наголошується, що обставини поводження Трампа з файлами залишаються предметом "чинного кримінального розслідування".

Суд вирішив опублікувати докладний опис вилучених у маєтку Трампа документів після того, як захист колишнього президента вимагав залучити до аналізу файлів незалежного юриста. Прокуратура виступила проти цього кроку. Як зазначає NYT, суд поки що зберіг можливість залучення стороннього експерта, пообіцявши ухвалити письмове рішення з цього питання "в належний момент".

Обшуки в маєтку Трампа

ФБР провело обшук у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді на початку серпня. Як згодом пояснив у свідченнях під присягою анонімний агент спецслужби, ФБР запідозрило, що колишній президент не повернув усі секретні документи на запит Національного управління архівів та документації США.

Отримавши від Трампа 15 коробок з документами, серед яких були файли з позначкою "таємно", що містили "інформацію, яка належить до сфери національної безпеки", ФБР порушило справу. У такий спосіб федерали вирішили з'ясувати, чому секретні документи вивезли та зберігали у неналежному для цього місці, йдеться у свідченнях агента.

За підсумками розслідування спецслужба дійшла висновку, що є ймовірні підстави вважати, що в резиденції Трампа залишилися й інші таємні файли. Після схвалення судом запиту на ордер ФБР приїхала до маєтку з обшуками.

Як повідомляли американські ЗМІ, деякі з виявлених під час рейду матеріалів належали до розряду вкрай таємних і могли розкрити інформацію про методи збирання розвідувальних даних США. Джерела газети The Washington Post, близькі до слідства, назвали цю інформацію "одним із найтаємніших секретів" США.