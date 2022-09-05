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АНАЛІТИКА

«Команда тигрів». Пентагон створив спецвідділ для швидкого продажу зброї

 

У Пентагоні створили спеціальну групу високопоставлених чиновників, яку назвали «Команда тигрів». Її головне завдання - вивчати ефективність продажу зброї іншим країнам. Таким чином США мають намір прискорити продаж озброєння союзникам і підвищити конкуренцію з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Також мається на увазі, що надалі збільшиться список дружніх країн, які зможуть передавати американську зброю, спорядження і військову техніку Україні.

"Команда тигрів" шукатиме для Міноборони США шляхи оптимізації виробництва і поставок, щоб передавати передплачені безпілотники, танки, вертольоти та інше озброєння союзникам швидше.

Перегляд Концепції реалізації американської зброї почався влітку на тлі напруженості у відносинах США і Китаю, а також повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також члени "команди тигрів" повинні допомагати іншим країнам ефективніше складати листи і договори, усуваючи перешкоди при укладанні контрактів на поставку зброї.

Раніше Пентагон стверджував контракти на продаж озброєння тільки раз на рік і робив це зі зволіканнями, від чого у союзників могла виникнути думка, що США не хочуть поставляти їм своє військове обладнання і зміцнювати союзницькі відносини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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