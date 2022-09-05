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«Команда тигрів». Пентагон створив спецвідділ для швидкого продажу зброї
13:35 05.09.2022 |
У Пентагоні створили спеціальну групу високопоставлених чиновників, яку назвали «Команда тигрів». Її головне завдання - вивчати ефективність продажу зброї іншим країнам. Таким чином США мають намір прискорити продаж озброєння союзникам і підвищити конкуренцію з Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Також мається на увазі, що надалі збільшиться список дружніх країн, які зможуть передавати американську зброю, спорядження і військову техніку Україні.
"Команда тигрів" шукатиме для Міноборони США шляхи оптимізації виробництва і поставок, щоб передавати передплачені безпілотники, танки, вертольоти та інше озброєння союзникам швидше.
Перегляд Концепції реалізації американської зброї почався влітку на тлі напруженості у відносинах США і Китаю, а також повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Також члени "команди тигрів" повинні допомагати іншим країнам ефективніше складати листи і договори, усуваючи перешкоди при укладанні контрактів на поставку зброї.
Раніше Пентагон стверджував контракти на продаж озброєння тільки раз на рік і робив це зі зволіканнями, від чого у союзників могла виникнути думка, що США не хочуть поставляти їм своє військове обладнання і зміцнювати союзницькі відносини.
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