Фінансові новини
- |
- 05.09.22
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тайвань розмістив протидронні знаряддя на декількох островах
13:30 05.09.2022 |
Збройні сили Тайваню встановили Засоби захисту від дронів на прибережних островах Цзіньмень і Мацу після кількох інцидентів з китайськими БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.
Протидронні гармати блокують частоту, використовувану наземною станцією для зв'язку з дроном, в результаті чого БПЛА виходить з-під контролю і падає.
Цивільні безпілотники були помічені над островами недалеко від узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Поява БПЛА розглядається як ще одна ознака провокацій з боку Китаю, на додаток до недавніх широкомасштабних військових маневрів і майже щоденних вторгнень китайських бойових літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню.
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про три контракти на 1,1 млрд доларів на продаж Тайваню озброєнь та надання технічних послуг.
Також повідомлялося, сили протиповітряної оборони Тайваню збили непізнаний безпілотник над островами Цзіньмень.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС нагадали Україні про необхідність ратифікувати Римський статут
|У Франції прагнуть до початку зими запустити всі ядерні реактори
|Вибух смертника у Кабулі. Загинули двоє співробітників посольства Росії
|Ліз Трасс стане новим прем'єр-міністром Великої Британії
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Берлін погодив кандидатуру нового посла України в ФРН
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу