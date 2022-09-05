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АНАЛІТИКА

Білий дім схвалив продаж Тайваню зброї на 1,1 млрд доларів

 

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж Тайваню зброї загальною вартістю 1,1 млрд доларів на тлі зростання напруги у регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

У п'ятницю Білий дім офіційно повідомив Конгрес про пропозицію такого продажу. До пакету можуть увійти до 60 протикорабельних ракет "Гарпун" і 100 ракет AIM-9X "повітря-повітря".

Відповідальна за питання Китаю і Тайваню у Білому домі Лаура Розенберг зазначила, що це найбільший за часів адміністрації Байдена пакет зброї для Тайваню, та що його деталі заздалегідь узгоджували з Конгресом і Тайбеєм.

"У час, коли КНР продовжує посилювати тиск на Тайвань, у тому числі збільшуючи військову повітряну й морську присутність довкола ТАйваню, та вдається до спроб змінити status quo у Тайваньській протоці, ми надаємо Тайваню те, що він потребує для підтримання обороноздатності", - заявила Розенберг.

Нагадаємо, ситуація довкола Тайваню суттєво загострилася після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що став найвищим візитом посадовця США на острів за останні 25 років. Китай відреагував на нього масштабними військовими маневрами довкола Тайваню з ракетними пусками та санкціями проти Пелосі.

У США назвали реакцію Пекіна надмірною. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Через 12 днів після візиту Пелосі на острів прибула нова делегація членів Конгресу США, після того були й інші візити.

28 серпня два військові кораблі США вперше після цього загострення пройшли через Тайванську протоку.

Ключові теги: Тайвань, США
 

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