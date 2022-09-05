Фінансові новини
- |
- 05.09.22
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран повернув США захоплені безпілотники, - WP
13:08 05.09.2022 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
Екіпаж іранського військового корабля Jamaran звільнив небойові американські дрони Saildrone Explorer через 18 годин після їх захоплення. Американська сторона розцінила дії Ірану як провокацію на тлі переговорів щодо ядерної угоди.
Два безпілотники, що робили несекретні фотографії в акваторії Червоного моря, були перехоплені іранським кораблем 1 вересня. Після відправки американських вертольотів з есмінців USS Nitze і USS Delbert D. Black до Jamaran, дрони вдалося повернути. Повідомляється, що іранські моряки викинули дрони за борт.
Раніше стало відомо, що США спільно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та іншими близькосхідними країнами працюють над створенням мережі безпілотників, яка повинна допомогти "стримати" іранські збройні сили в регіоні.
Байден також заявив, що застосує силу в якості крайнього заходу, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС нагадали Україні про необхідність ратифікувати Римський статут
|У Франції прагнуть до початку зими запустити всі ядерні реактори
|Вибух смертника у Кабулі. Загинули двоє співробітників посольства Росії
|Ліз Трасс стане новим прем'єр-міністром Великої Британії
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Берлін погодив кандидатуру нового посла України в ФРН
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу