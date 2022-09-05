Представник росатому, який супроводжував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, не є фахівцем з енергетики - ЗМІ

Представник росатому, який супроводжував місію МАГАТЕ на території Запорізької атомної електростанції, раніше був директором НДІ експериментальної приматології та терапії в Сухумі, а також політичним експертом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні видавництва "Медиазона".





«Зважаючи на все, популярність як «експерт-атомник» Ренат Карчаа здобув нещодавно. Ще у 2014 році журналісти називали його «експертом щодо Північного Кавказу та Абхазії» - наприклад, коли він в ефірі телеканалу «Дождь» розповідав про політичну обстановку в регіоні», - йдеться у матеріалі.

Журналісти встановили, що Карчаа отримав диплом біолого-географічного факультету Абхазького державного університету. У 25 років став депутатом парламенту Абхазії першого скликання, паралельно очолюючи НДІ експериментальної приматології та терапії при мавпячому розпліднику в Сухумі. У 1994-1995 роках Карчаа звинувачували у розкраданні майна інституту - зокрема у тому, що він нібито продав його науковий архів.

У 2004 році Карчаа, який на той момент був головою представництва Мурманської області при федеральному уряді рф, став фігурантом кримінальної справи про ДТП зі смертельними наслідками. Прибувши до Псковської області для піар-консультацій, пов'язаних із майбутніми губернаторськими виборами, чиновник на смерть збив 16-річного підлітка.

2014 року Карчаа був спостерігачем за виборами президента в невизнаній Абхазії від російської центральної виборчої комісії. При цьому є згадка про його побиття під час сутички між прихильниками різних кандидатів біля будівлі республіканського центрвиборчкому.

У січні 2021 року Карчаа був звільнений з посади радника президента Абхазії.

Як повідомлялося, 2 вересня Кабінет Міністрів включив до списку санкцій радника гендиректора росатому Рената Карчаа, який супроводжував місію МАГАТЕ на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Місія МАГАТЕ відвідала ЗАЕС 1 вересня. Того ж дня більшість делегації залишила захоплений росією об'єкт. Шість експертів МАГАТЕ залишилися на Запорізькій АЕС, а надалі агенція планує забезпечити постійну присутність на станції двох своїх представників.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію.