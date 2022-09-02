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АНАЛІТИКА

Росія повністю зупинила постачання газу «Північним потоком» через «несправність»

Росія повністю зупинила постачання газу «Північним потоком» через «несправність»

 

Російська газова компанія "Газпром" у п'ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску".

Також масло виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", - додали в російській компанії.

Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

Як повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через хибні підстави, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер у своєму Twitter-акаунті.
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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