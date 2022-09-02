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АНАЛІТИКА

Російські банки отримали за пів року $25 мільярдів збитку

 

За підсумками першого півріччя 2022 року збитки російського банківського сектора досягли 1,5 трлн рублів.

Про це перший заступник голови правління Центробанку РФ Дмитро Тулін повідомив агентству РБК.

Це перше розкриття інформації про наслідки розв'язаної Росією війни проти України для місцевих банків, оскільки у березні ЦБ РФ дозволив російським банкам засекретити фінансову звітність.

Як розповів Тулін, одна чверть банків за підсумками першого півріччя 2022 року виявилася збитковою (близько 82 банків із 329 діючих на 1 червня). Більшість із них - великі банки.

Водночас Тулін вважає, що російські банки обійшлися "малою кров'ю". Він нагадав, що у 2021 році сектор показав рекордний чистий прибуток у 2,4 трлн руб., крім того, банки мають запаси капіталу. Станом на 1 січня ЦБ РФ оцінював його в 7 трлн руб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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