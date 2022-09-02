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АНАЛІТИКА

Французька Air Liquide йде з РФ

 

Французька Air Liquide, один із найбільших у світі виробників газів, технологій та послуг для промисловості, виходить із російських проєктів та припиняє діяльність у РФ.

Згідно з повідомленням компанії, група підписала меморандум про взаєморозуміння з місцевим менеджментом про зміну своєї діяльності в Росії шляхом передання управління операціями (MBO; Management Buy Out).

Одночасно французька компанія оголосила про припинення усієї діяльності в РФ з 1 вересня.

Штат Air Liquide в РФ перевищує 700 осіб, на російський ринок припадає менше 1% від загального обігу групи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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