Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільша нафтова компанія Норвегії завершила вихід із останнього проєкту в Росії

 

Норвезька енергетична компанія Equinor (раніше Statoil) оголосила про завершення виходу з останнього спільного проєкту з Росією - розробки Хар'ягінського нафтового родовища. Про це повідомила пресслужба компанії.

"25 травня 2022 року компанія Equinor оголосила про вихід із чотирьох спільних з Роснєфтью підприємств, а також про підписання угоди про вихід з Хар'ягінського проєкту. Тепер можемо підтвердити, що повний вихід із Хар'ягі також завершено", - заявили в компанії.

В Equinor зазначили, що в рамках виходу з розробки Хар'ягінського нафтового родовища компанія покрила зобов'язання щодо виведення з експлуатації та заборгованість Equinor за ці роки.

"Після виходу з Хар'ягі у Equinor не залишилося ні активів, ні проєктів у Росії", - додали в компанії.

Компанія працювала у Росії понад 30 років. З 2012 року вона мала угоду про співпрацю із державною Роснєфтью. З 1996 року норвежці брали участь у розробці Хар'ягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі та мали кілька проєктів із Роснєфью.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5339
  0,0493
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7328  0,09 0,23 40,5434  0,09 0,21
EUR 39,5769  0,17 0,44 40,6172  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес