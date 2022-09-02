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Найбільша нафтова компанія Норвегії завершила вихід із останнього проєкту в Росії
16:14 02.09.2022 |
Норвезька енергетична компанія Equinor (раніше Statoil) оголосила про завершення виходу з останнього спільного проєкту з Росією - розробки Хар'ягінського нафтового родовища. Про це повідомила пресслужба компанії.
"25 травня 2022 року компанія Equinor оголосила про вихід із чотирьох спільних з Роснєфтью підприємств, а також про підписання угоди про вихід з Хар'ягінського проєкту. Тепер можемо підтвердити, що повний вихід із Хар'ягі також завершено", - заявили в компанії.
В Equinor зазначили, що в рамках виходу з розробки Хар'ягінського нафтового родовища компанія покрила зобов'язання щодо виведення з експлуатації та заборгованість Equinor за ці роки.
"Після виходу з Хар'ягі у Equinor не залишилося ні активів, ні проєктів у Росії", - додали в компанії.
Компанія працювала у Росії понад 30 років. З 2012 року вона мала угоду про співпрацю із державною Роснєфтью. З 1996 року норвежці брали участь у розробці Хар'ягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі та мали кілька проєктів із Роснєфью.
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