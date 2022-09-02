В Аргентині намагалися застрелити віцепрезидентку Крістіну Кіршнер. Її життя врятувала осічка

Озброєний чоловік намагався вбити віцепрезидентку Аргентини Крістіну Кіршнер. Він спрямував пістолет в її обличчя і спробував вистрілити, але сталася осічка.

Інцидент стався ввечері у четвер біля будинку політика, коли вона вітала своїх прихильників.

Як розповів президент Аргентини Альберто Фернандес, пістолет був заряджений, і Кіршнер не постраждала лише завдяки випадковості.

"Крістіна жива, тому що пістолет, у якому було п'ять набоїв, не спрацював з технічної причини, яку ще належить встановити", - заявив лідер держави.

Фернандес заявив, що спроба замаху - один із найсерйозніших інцидентів в історії країни після її переходу від військової диктатури до демократії у 1983 році.

Президент оголосив у п'ятницю загальнонаціональний вихідний, щоб аргентинці змогли присвятити день "захисту життя, демократії та продемонструвати солідарність із нашою віцепрезиденткою".

Відеокадри, на яких видно спробу замаху, виклали у соцмережі. На одному з них видно, як у момент, коли Кіршнер вітає своїх прихильників, чоловік піднімає пістолет і намагається вистрілити їй в обличчя. Після цього Кіршнер опускає голову, але звуку пострілу немає.

На ще одному відео можна побачити, як присутні намагаються захистити Кіршнер від нападника.

За підозрою у замаху затримали 35-річного громадянина Бразилії, мотиви замаху з'ясовуються.

Офіційний представник аргентинської поліції повідомив агентству Reuters, що зброю знайшли за кілька метрів від місця події.

Звинувачення у корупції

69-річна Кіршнер була президенткою Аргентини з 2007 по 2015 рік.

У серпні генеральний прокурор Аргентини вимагав засудити її до 12 років ув'язнення та довічно усунути від державних посад за звинуваченнями у корупції під час її двох президентських термінів.

Зокрема, Кіршнер підозрюють в організації системи хабарництва й відкатів, за допомогою якої держава вкрала близько одного мільярда доларів. Кіршнер заперечує звинувачення та вважає їх політичною помстою.

Наразі триває суд у її справі. Останніми днями до будинку віцепрезидентки щодня приходять сотні людей, щоб висловити їй підтримку.

Навіть якщо Кіршнер визнають винною, вона не одразу потрапить до в'язниці, бо має парламентську недоторканність як обраний сенатор. Щоправда, якщо Верховний суд ратифікує можливий обвинувальний вирок, вона може втратити недоторканність.

Очікують, що для ухвалення рішення у справі Кіршнер знадобиться кілька місяців.