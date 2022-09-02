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Британія виділить 700 млн фунтів стерлінгів на будівництво нової АЕС
09:20 02.09.2022 |
Глава перехідного уряду Великої Британії Борис Джонсон у четвер оголосив про підтримку проєкту будівництва нової атомної електростанції Sizewell C в англійському графстві Саффолк і виділення перших 700 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Цей проєкт створить десятки тисяч робочих місць, а також забезпечить електроенергією шість мільйонів будинків - це близько однієї п'ятої всіх будинків у Сполученому Королівстві. Тож це допоможе вирішити енергетичні потреби не лише нинішнього, а й прийдешнього покоління", - заявив Джонсон.
Водночас подальшу долю проєкту, вартість якого оцінюється в 20 мільярдів фунтів стерлінгів, Джонсон поклав на свого наступника - колишнього міністра фінансів Ріші Сунака чи міністерку закордонних справ Британії Ліз Трасс, яка має найбільше шансів стати наступним прем'єр-міністром.
Про наміри Великої Британії побудувати нову АЕС стало відомо ще у квітні. Крім того, британський уряд планує майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані шість-сім нових більш потужних АЕС.
Однак ключові зміни чекають Британію у найближче десятиріччя. До 2030 року будуть виведені з експлуатації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, частка ядерної генерації має досягти 15-25%.
Курс до збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, ухваленого через дії РФ.
Водночас уряд Німеччини не буде продовжувати термін експлуатації трьох атомних електростанцій, що залишилися, навіть попри енергетичну кризу.
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