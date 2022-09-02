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Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі
08:39 02.09.2022 |
Вантажне судно Lady Zehma з 3,3 тис. тонн української кукурудзи сіло на мілину в Стамбулі, зупинивши рух протокою Босфор.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія повідомили, що 173-метрове судно через неможливість рухатися протокою було поставлено на якір.
Носова частина Lady Zehma перебуває приблизно за 150 метрів від берега в районі Бебек.
Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Берегова охорона вживає належних заходів безпеки.
Раніше у Спільному координаційному центрі, який базується в Стамбулі, повідомили, що Lady Zehma отримала дозвіл на вихід з українського Чорноморська для перевезення до Равенни (Італія) 3 тис. тонн кукурудзи.
Як повідомлялося, відповідно до угоди, підписаної 22 липня Україною, Туреччиною, росією та ООН, три українські порти розблоковано для перевезення зерна, призначеного на експорт.
Станом на середу в рамках угоди було експортовано близько 1,55 млн тонн зерна та іншого продовольства.
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