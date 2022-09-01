Польща оцінила втрати за Другу світову війну в $1,3 трильйона, хоче репарацій від Німеччини

Польща оцінює свої втрати у Другій світовій війні, заподіяні Німеччиною, у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).

Про це заявив лідер правлячої партії "Партія і справедливість" Ярослав Качинський, пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

У Варшаві в четвер була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала Польща внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

"Річ у тому, щоб, можливо, у довгому та складному судовому процесі отримати компенсацію за все, що Німеччина, німецька держава та німецький народ зробили з Польщею у 1939-1945 роках", - сказав Качинський.

На представленні доповіді були присутні прем'єр Матеуш Моравецький, спікерка Сейму Ельжбета Вітек, а також міністри.

Качинський також заявив, що Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі.

"Це наша мета, і це мета, яка вписується в загальну концепцію відновлення нормальності. Нормальність, коли йдеться про функціонування польської держави. Десятки країн світу, звичайно, дуже різною мірою, отримали компенсацію від Німеччини. З іншого боку, Польща цього не досягла", - додав він.

Як відомо, Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, наголошували, що питання репарацій закрите.

Нагадаємо, Німеччина подала позов проти Італії до Міжнародного суду ООН у зв'язку з тим, що Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини, всупереч попередньому рішенню суду.