Українці зможуть обміняти гривню на євро в латвійських банках

З 5 вересня починає працювати програма обміну готівкової гривні на євро у визначених відділеннях AS Industra Bank та AS Rietumu banka в шести містах Латвії, йдеться у повідомленні НБУ.

Програма реалізується в межах угоди Національного банку України та Банку Латвії. Скористатися обміном можуть громадяни України, зареєстровані в Латвії як українські біженці.

Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних сайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka".