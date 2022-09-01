Фінансові новини
- |
- 01.09.22
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці зможуть обміняти гривню на євро в латвійських банках
15:26 01.09.2022 |
З 5 вересня починає працювати програма обміну готівкової гривні на євро у визначених відділеннях AS Industra Bank та AS Rietumu banka в шести містах Латвії, йдеться у повідомленні НБУ.
Програма реалізується в межах угоди Національного банку України та Банку Латвії. Скористатися обміном можуть громадяни України, зареєстровані в Латвії як українські біженці.
Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних сайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
|ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
|Справа генерала Кривоноса. Кому потрібен конфлікт між Зеленським та Залужним
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС
|Українці зможуть обміняти гривню на євро в латвійських банках
|Китай припинить поставки двигунів для вантажівок КамАЗ через загрозу санкцій
|РФ хоче поповнити резерви на 70 мільярдів доларів юанями та іншими «дружніми» валютами – ЗМІ
|Італія наклала арешт на 11 вілл близького до Путіна олігарха - ЗМІ
|Випав з вікна: у РФ загинув голова ради директорів «Лукойла»
Бізнес
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К
|Citroen представив в Україні оновлений кросовер C5 Aircross
|Google обрав ще 16 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково