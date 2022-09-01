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АНАЛІТИКА

Китай припинить поставки двигунів для вантажівок КамАЗ через загрозу санкцій

 

Китайська компанія Weichai Power призупинила постачання газових двигунів для вантажних автомобілів КамАЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

За словами джерел на автомобільному заводі, це сталося через позицію влади Китаю, яка застерегла корпорацію від роботи з підсанкційними компаніями з Росії.

Двигуни Weichai встановлювали на тягачі покоління К4, що працюють на зрідженому природному газі. Зокрема, на тягач КамАЗ-5490, виробництво якого запустили тільки в лютому 2020 року.

Китайськими моторами також комплектували самоскиди на метані, ці двигуни встановлювалися і на автобуси НефАЗ.

КамАЗ в умовах санкцій також розглядав можливість установки дизельних Weichai на свою вантажну техніку покоління К3. Повідомлялося, що в червні навіть була зібрана перша дослідна вантажівка.

Раніше ми писали, що австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед найвідоміших - "Газпром", РЖД, КамАЗ та інші.

Також повідомлялося, що російський КамАЗ може втратити 40% обсягів виробництва через проблеми з поставками комплектуючих. Без роботи залишаться 15 тисяч осіб.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

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