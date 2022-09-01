Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ хоче поповнити резерви на 70 мільярдів доларів юанями та іншими «дружніми» валютами – ЗМІ

 

Росія працює над планом купівлі 70 млрд дол у юанях та інших валютах "дружніх" країн до кінця року в умовах, коли половина валютних резервів країни в доларі та євро заморожені західними санкціями.

Про це пише Bloomberg з посиланням на презентацію у розпорядженні редакції та співрозмовників, наближених до обговорень.

План отримав попередню підтримку на спеціальній нараді з питань планування, де зібралися топ-посадовці уряду та центрального банку держави-агресора. Зокрема, на зустрічі, що відбулася 30 серпня, була присутня голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

"Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії. Навпаки, вони стали вразливістю та символом втрачених можливостей", - йдеться в презентації, де агресор офіційно визнає справжній вплив санкцій. Утримання цих грошей "є прямим скороченням інвестицій в Росію на користь інвестицій в інші країни", йдеться в документі.

При цьому купувати валюти "дружніх" країн, як РФ називає уряди, що не запровадили проти країни санкції за повномасштабне вторгнення в Україну, є проблематичним питанням. Справа в тім, що подальший продаж юанів "вимагає окремої угоди з Китаєм, яку буде дуже важко досягти під час кризи".

Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки ці уряди можуть змінити свою політику, тоді як турецька ліра стикається з серйозними ризиками девальвації, кажуть в російському уряді

Але в короткостроковій перспективі, оскільки надходження від експорту нафти та газу продовжуються, а профіцит рахунку поточних операцій досяг рекордного рівня цьогоріч та підштовхує рубль догори, пропонується витратити 4,4 трильйона рублів (70 мільярдів доларів) на купівлю валют "дружніх" країн, передусім - саме юанів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5832
  0,0128
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8233  0,05 0,12 40,6290  0,03 0,09
EUR 39,7500  0,04 0,11 40,7727  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес