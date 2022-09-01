РФ хоче поповнити резерви на 70 мільярдів доларів юанями та іншими «дружніми» валютами – ЗМІ

Росія працює над планом купівлі 70 млрд дол у юанях та інших валютах "дружніх" країн до кінця року в умовах, коли половина валютних резервів країни в доларі та євро заморожені західними санкціями.

Про це пише Bloomberg з посиланням на презентацію у розпорядженні редакції та співрозмовників, наближених до обговорень.

План отримав попередню підтримку на спеціальній нараді з питань планування, де зібралися топ-посадовці уряду та центрального банку держави-агресора. Зокрема, на зустрічі, що відбулася 30 серпня, була присутня голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

"Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії. Навпаки, вони стали вразливістю та символом втрачених можливостей", - йдеться в презентації, де агресор офіційно визнає справжній вплив санкцій. Утримання цих грошей "є прямим скороченням інвестицій в Росію на користь інвестицій в інші країни", йдеться в документі.

При цьому купувати валюти "дружніх" країн, як РФ називає уряди, що не запровадили проти країни санкції за повномасштабне вторгнення в Україну, є проблематичним питанням. Справа в тім, що подальший продаж юанів "вимагає окремої угоди з Китаєм, яку буде дуже важко досягти під час кризи".

Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки ці уряди можуть змінити свою політику, тоді як турецька ліра стикається з серйозними ризиками девальвації, кажуть в російському уряді

Але в короткостроковій перспективі, оскільки надходження від експорту нафти та газу продовжуються, а профіцит рахунку поточних операцій досяг рекордного рівня цьогоріч та підштовхує рубль догори, пропонується витратити 4,4 трильйона рублів (70 мільярдів доларів) на купівлю валют "дружніх" країн, передусім - саме юанів.