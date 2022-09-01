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У Туреччині ціни на газ та електроенергію додатково зросли на 20-50%
12:16 01.09.2022 |
У Туреччині зросили ціни на газ та електроенергію для промисловості, сфери послуг і домогосподарств.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Регулятор повідомив, що підняв ціни на електроенергію для домогосподарств на 20%, для компаній та установ - на 30%, для промисловості - на 50%.
Державний імпортер енергоресурсів BOTAS оголосив про зростання цін на природній газ для домогосподарств на 20,4%, для малих і середніх підприємців - на близько 47%, для великих промисловців - на майже 51%, а вартість газу для виробництва електроенергії зросте на 49,5%.
Відомства пояснили необхідність підвищення цін війною в Україні та іншими глобальними процесами.
При цьому, держава продовжує виділяти субсидії для домогосподарств, щоб допомогти їм сплачувати рахунки за газ. Субсидія може покривати до 80% суми.
Туреччина дуже залежить від імпорту енергоресурсів, тому теж постраждала від глобального зростання цін. Це вже не перше підвищення - загалом у 2022 році ціна газу для домогосподарств зросла на 174%, для малих і середніх компаній - на 277%, для великої промисловості - на майже 380%.
У липні річна інфляція в Туреччині зросла майже до 80%, найбільше подорожчали продукти харчування, житло та енергоносії. Незалежні експерти кажуть, що реальна інфляція набагато вища за офіційну статистику.
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