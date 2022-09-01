G7 завершує підготовку стелі цін на нафту з Росії, план представлять у п'ятницю – WSJ

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) на віртуальній зустрічі у п'ятницю збираються погодити й представити план зі встановлення граничних цін на нафту з Росії, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, він буде поширювати не тільки на нафту, але й нафтопродукти, зокрема на мазут - ще один ключовий експортний продукт Росії.

План передбачає заборону фінансування та страхування перевезень російської нафти, якщо вона продається вище встановленої межі цін. За даними аналітичного центру Bruegel, країни Великої сімки страхують понад 90% світового судноплавства.

Домовленість почне діяти у грудні, коли набирає чинності європейське ембарго на російську нафту. Згідно з планом, його мають пом'якшити - заборона ЄС на страхування нафтових перевезень буде скасована, що дозволить європейським компаніям продовжити надавати фінансові послуги для транспортування і продажу російської нафти, але лише за встановленою ціною.

Деякі деталі угоди, в тому числі ціна нафти, досі обговорюються. Нафта WTI зараз торгується на рівні близько $90 за барель, Brent - $96,5. За оцінками аналітиків, російська нафта продається зі знижкою понад $20 за барель у порівнянні зі світовими бенчмарками.

WSJ пише, що план Великої сімки має щонайменше кілька серйозних проблем.

По-перше, офіційні особи й аналітики бачать мало шансів переконати Китай та Індію дотримуватися цих домовленостей.

У США вважають, що на початку реалізації плану це не так важливо - обмеження цін у будь-якому разі спонукатиме інших покупців домагатися великих знижок від Москви. Водночас у Євросоюзі наполягають на тому, щоб G7 заручилася підтримкою інших покупців російської нафти, хоча б Туреччини, Єгипту й ПАР.

По-друге, деякі союзники США, а також учасники ринку сумніваються, чи погодиться Росія продавати нафту з такими обмеженнями. Вони вказують, що Росія сама скоротила постачання природного газу до Європи й може піти на аналогічний крок щодо нафти.

Проте у США упевнені, що Росія продовжить продавати нафту за нижчими цінами замість того, щоб скорочувати видобуток і закривати свердловини, які потім буде непросто розконсервувати.

Третя проблема стосується саме санкцій - страхові та фінансові компанії з Європи можуть відмовитися від роботи з російською нафтою просто через страх порушити санкційний режим.

Представники ЄС також побоюються, що внесення змін до нафтового ембарго може виявитися непростим завданням, тому що його мають схвалити всі 27 держав-членів.