Фінансові новини
- |
- 01.09.22
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
G7 завершує підготовку стелі цін на нафту з Росії, план представлять у п'ятницю – WSJ
11:59 01.09.2022 |
Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) на віртуальній зустрічі у п'ятницю збираються погодити й представити план зі встановлення граничних цін на нафту з Росії, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, він буде поширювати не тільки на нафту, але й нафтопродукти, зокрема на мазут - ще один ключовий експортний продукт Росії.
План передбачає заборону фінансування та страхування перевезень російської нафти, якщо вона продається вище встановленої межі цін. За даними аналітичного центру Bruegel, країни Великої сімки страхують понад 90% світового судноплавства.
Домовленість почне діяти у грудні, коли набирає чинності європейське ембарго на російську нафту. Згідно з планом, його мають пом'якшити - заборона ЄС на страхування нафтових перевезень буде скасована, що дозволить європейським компаніям продовжити надавати фінансові послуги для транспортування і продажу російської нафти, але лише за встановленою ціною.
Деякі деталі угоди, в тому числі ціна нафти, досі обговорюються. Нафта WTI зараз торгується на рівні близько $90 за барель, Brent - $96,5. За оцінками аналітиків, російська нафта продається зі знижкою понад $20 за барель у порівнянні зі світовими бенчмарками.
WSJ пише, що план Великої сімки має щонайменше кілька серйозних проблем.
По-перше, офіційні особи й аналітики бачать мало шансів переконати Китай та Індію дотримуватися цих домовленостей.
У США вважають, що на початку реалізації плану це не так важливо - обмеження цін у будь-якому разі спонукатиме інших покупців домагатися великих знижок від Москви. Водночас у Євросоюзі наполягають на тому, щоб G7 заручилася підтримкою інших покупців російської нафти, хоча б Туреччини, Єгипту й ПАР.
По-друге, деякі союзники США, а також учасники ринку сумніваються, чи погодиться Росія продавати нафту з такими обмеженнями. Вони вказують, що Росія сама скоротила постачання природного газу до Європи й може піти на аналогічний крок щодо нафти.
Проте у США упевнені, що Росія продовжить продавати нафту за нижчими цінами замість того, щоб скорочувати видобуток і закривати свердловини, які потім буде непросто розконсервувати.
Третя проблема стосується саме санкцій - страхові та фінансові компанії з Європи можуть відмовитися від роботи з російською нафтою просто через страх порушити санкційний режим.
Представники ЄС також побоюються, що внесення змін до нафтового ембарго може виявитися непростим завданням, тому що його мають схвалити всі 27 держав-членів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
|ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
|Справа генерала Кривоноса. Кому потрібен конфлікт між Зеленським та Залужним
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|G7 завершує підготовку стелі цін на нафту з Росії, план представлять у п'ятницю – WSJ
|Із початку війни 3 тисячі іноземних організацій призупинили роботу в РФ
|У США видали ордер на арешт літака російського «Лукойлу» вартістю $45 мільйонів
|Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи
|Туреччина звинуватила Reuters у брехні через розслідування про вплив Ердогана на ЗМІ
|У США заявили про невразливість модернізованого американського літака B-2 перед російською системою ППО
Бізнес
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К
|Citroen представив в Україні оновлений кросовер C5 Aircross
|Google обрав ще 16 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково