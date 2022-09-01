Із початку війни 3 тисячі іноземних організацій призупинили роботу в РФ

Із 1 березня по 1 липня свою діяльність у Росії призупинили 3 тис. іноземних організацій, 500 було ліквідовано.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на дані російської Федеральної служби з праці та зайнятості.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість російських працівників, які перебувають у простої, зросла втричі і до липня досягла 125 500 осіб, свідчать дані Роструда.

Практично стільки ж працівників звернулося до відомства щодо захисту своїх прав. При цьому на іноземні компанії поскаржилися лише 483 працівники.

У Мінпраці РФ кажуть, що уряд вжив низку заходів, щоб підтримати зайнятість та доходи громадян, які опинилися під ризиком звільнення. Тим, хто втратив постійну роботу, пропонують громадські роботи, які оплачують паралельно із допомогою з безробіття.

Такою підтримкою скористалося майже 65 тисяч осіб, зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, за словами віцепрем'єр-міністра РФ Андрія Білоусова, у другій половині 2022 року близько 200-300 тис. росіян можуть залишитись без роботи через запроваджені проти Росії санкції та масовий вихід з країни західних компаній.