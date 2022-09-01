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АНАЛІТИКА

У США видали ордер на арешт літака російського «Лукойлу» вартістю $45 мільйонів

 

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака вартістю $45 млн, що належить російській енергетичній компанії "Лукойл".

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Reuters.

"Окружний суд США Південного округу Техасу санкціонував відповідний арешт", - йдеться в заяві міністерства.

Зазначається, що літак здійснював польоти до та з РФ, порушуючи санкції Міністерства торгівлі США. Востаннє Boeing 737-7EM літав доСША в березні 2019 року.

З 2014 року "Лукойл" перебуває під секторальними санкціями, запровадженими Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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