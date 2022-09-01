Туреччина звинуватила Reuters у брехні через розслідування про вплив Ердогана на ЗМІ

Директор з питань комунікацій офісу президента Туреччини Фареттін Алтун у середу заявив, що інформаційна агенція Reuters опублікувала неправдиву й фейкову інформацію у своєму розслідуванні про вплив на місцеві ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Reuters поширює дезінформацію проти Туреччини на піку кампанії терору ІДІЛ, тоді як наша держава безжально бореться з цією організацією. Насправді це була спроба приховати той факт, що західні уряди заплющили очі на прибуття іноземних терористичних бійців у Сирію або з допомогою своїх розвідувальних служб активно цьому сприяли", - заявив Алтун.

Представник Ердогана також заявив, що Reuters не вперше намагається дискредитувати Туреччину, а заяви президента вони нібито перекрутили і були потім змушені виправляти.

У розслідуванні Reuters, яке вийшло в середу, стверджується, що Ердоган створив систему контролю над ЗМІ, яка визначає, що можна або заборонено публікувати.

Як приклад агенція наводить випадок наприкінці 2020 року, коли було звільнено міністра фінансів Туреччини Берата Альбайрака, зятя Ердогана, але понад день про це не говорили проурядові телеканали й газети.

Система контролю за ЗМІ, згідно з розслідуванням, замкнена на директораті з питань комунікацій офісу президента Туреччини, який очолює вже згаданий Фареттін Алтун. Його працівники роздають вказівки через телефонні дзвінки або повідомлення у WhatsApp.

У самому директораті заявили в коментарі Reuters, що його керівник "час від часу дає брифінги редакторам і репортерам у межах своєї роботи", і це "не можна розглядати як утиски редакційної незалежності ЗМІ чи порушення свободи преси".

Крім того, турецький регулятор, за підрахунками агенції, в десятки разів частіше накладає санкції "через порушення медійної етики" на опозиційні медіа, ніж на державні. Такі санкції забороняють розміщення державної реклами у ЗМІ, позбавляючи їх доходу.

В останньому Індексі свободи преси Туреччина посідає 149-те місце зі 180-ти. Міжнародна організація "Репортери без кордонів" зазначає, що в країні "зростає авторитаризм, який кидає виклик плюралізму ЗМІ, використовуються всі доступні засоби для підриву критиків".